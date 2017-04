Incidente mortale in corso Sacco e Vanzetti, motociclista perde la vita dopo un tamponamento

TORINO - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi in corso Sacco e Vanzetti. Un motociclista di 49 anni ha perso la vita dopo che la sua moto ha tamponato una Volkswagen Golf che la precedeva lungo la stessa direzione di marcia verso corso Regina Margherita. L’uomo ha così perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il violento impatto non ha lasciato scampo al biker, deceduto nonostante l’intervento del 118 e diversi tentativi di rianimarlo.

La dinamica dell’incidente

In corso Sacco e Vanzetti è intervenuta anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale che ha delimitato il traffico veicolare a una corsia e ha fatto i rilievi del caso. Non è ancora chiara la dinamica, soprattutto per quel che riguarda le cause del tamponamento, come una seconda vettura che potrebbe averlo urtato. A tal proposito gli agenti sono alla ricerca di testimoni (tel. 011/0112.6509/10).