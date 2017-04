Falso allarme bomba in piazza Rivoli, evacuata la banca Intesa Sanpaolo

TORINO - Pomeriggio piuttosto movimentato in corso Francia dove, nella filiale di Intesa Sanpaolo al civico numero 161, è scattato un allarme alle 14.30 per una presunta bomba. Ad avvertire dell’ordigno, che poi è risultato non esserci, è stata una telefonata anonima a cui è seguita l’evacuazione della struttura bancaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri che hanno delimitato l’area e dopo un attento sopralluogo hanno escluso qualsiasi presenza di bombe.