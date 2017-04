Marijuana consegnata nei cartoni della pizza: «La produco per curarmi»

MATTIE - «Produco cannabis biologica per curarmi». Sono state queste le parole di L.M., 25 anni, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Susa per produzione di droga. Nell’appartamento del giovane, definito dai cittadini «la casa della droga», è stata ritrovata una vera e propria serra artigianale per la produzione di marijuana.

Olte 100 piante sequestrate

Le giustificazioni dell’uomo non sono bastate a evitare le manette: i carabinieri hanno sequestrato 5 kg di marijuana essiccata, 100 piante verdi, oli derivati da hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Con ogni probabilità, la droga veniva consegnata ai clienti in cartoni per pizza d’asporto, un modo sicuramente originale per aggirare eventuali controlli ma che non è bastato al 25enne per sfuggire all’arresto.