Uova di Pasqua con sorprese pericolose per i bambini: sequestro della Guardia di Finanza

TORINO - Scartare l’uovo di Pasqua e trovare dentro una sorpresa è probabilmente uno dei momenti più belli e attesi da qualsiasi bambino. Un gesto apparentemente comune, ma che avrebbe potuto avere spiacevoli conseguenze per centinaia di bambini nel torinese: negli scorsi giorni, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 100 uova pasquali che al loro interno contenevano sorprese insicure e pericolose per i piccoli.

Uova vendute a prezzi irrisori

Le uova, vendute in un discount del pinerolese, a un prezzo bassissimo compreso tra 5 e 7 euro, erano sprovviste delle necessarie informazioni circa la provenienza, i dati dell’imprenditore e non garantivano l’assenza di materiale pericoloso. C’è di più: le uova contenevano sorprese non adatte a bambini d’età inferiore ai tre anni e non riportavano le dovute avvertenze circa la pericolosità dei gadget. La Guardia di Finanza ha sequestrato tutti i materiali, tutt’ora in fase di analisi per verificare che i materiali utilizzati per la fabbricazione delle sorprese non contengano sostanze in grado di scatenare allergie anche gravi. La sorpresa sgradita, grazie all’intervento dei baschi verdi, non arriverà mai ai bambini piemontesi.