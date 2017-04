Paura in tangenziale Sud: camion prende fuoco all'uscita di La Loggia, autista ustionato 

TORINO - Trasportava un carico di Cinquecento Fiat la bisarca che ha preso fuoco ieri sera, martedì 11 aprile, sulla tangenziale Torino Sud. Erano circa le 19.30 e il mezzo procedeva in direzione Savona quando, all'altezza dello svincolo di La Loggia, sono divampate le fiamme.

Autista ustionato

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha reso necessaria la chiusura dell'uscita La Loggia della carreggiata Sud. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altri veicoli; solamente l'autista ha riportato delle ustioni sulle mani e una lieve intossicazione. Le condizioni di salute del conducente, trasportato all'ospedale dall'ambulanza del 118, non paiono gravi. Gli agenti della polizia stradale stanno ancora indagando su quali possano essere state le cause che hanno dato il via all'incendio.