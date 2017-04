Gira per Porta Nuova con coltelli, cellulari e documenti rubati a italiani: senza fissa dimora nei guai

TORINO - Hanno visto un uomo aggirarsi per i binari della stazione di Porta Nuova con fare sospetto, si sono avvicinati e lo hanno fermato. L’intuizione degli agenti della Polfer si è rivelata corretta: l’uomo, un 28enne di nazionalità albanese senza fissa dimora, ha subito mostrato insofferenza e nervosismo verso gli operatori di polizia. Il motivo? L’incredibile quantità di materiale di dubbia provenienza in suo possesso: cellulari, documenti, coltelli e addirittura un navigatore satellitare.

L'incredibile quantità di cose a disposizione del senza dimora

Una volta accompagnato negli uffici, l’uomo è stato trovato in possesso di dodici cellulari, cinque sim card intestate a persone diverse e italiane, un navigatore satellitare, una videocamera, una penna usb con documenti all’interno, due coltelli con lama da 9,5 cm e 6,5 cm, oltre a carte di credito, tessere sanitarie e carte d’identità. il soggetto, entrato in Italia a febbraio dal porto di Brindisi, è stato tratto in arresto e indagato in stato di libertà per riciclaggio e porto abusivo d’armi.