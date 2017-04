Apertura straordinaria dei Musei Reali: Pasqua e Pasquetta d'eccezione a Torino

TORINO - I Musei Reali di Torino hanno un'immagine tutta rinnovata e non vedono l'ora di sfoggiarla. Domenica 16 aprile (Pasqua) e lunedì 17 aprile (Pasquetta), nonché in occasione del ponte per l’anniversario della Liberazione, i Musei rimarranno aperti per permettere ai visitatori di approfittare dei giorni di festa per ammirare la ricchissima offerta culturale torinese e vivere una giornata immersi nell'arte. Un'occasione unica per visitare le numerose mostre attualmente in corso nel polo museale: Le meraviglie del mondo, Confronti...



Orari e biglietti

I biglietti d'ingresso ai Musei Reali hanno un costo di 12 (biglietto intero) e di 6 euro (il ridotto per i ragazzi tra i 18 e i 25 anni). Entrano gratis i minori di 18 anni, gli insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, membri ICOM, disabili e accompagnatori, i possessori dell'Abbonamento Musei e della Torino+Piemonte Card.



I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30.

Ore 8,30: apertura biglietteria, Corte d’onore di Palazzo Reale e Giardini

Ore 9: apertura Palazzo Reale e Armeria, Galleria Sabauda e Museo di Antichità

La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14.

La Sala di Lettura è aperta da lunedì a mercoledì dalle 8,15 alle 18.45, da giovedì a sabato dalle 8,15 alle 13,45.

Le mostre comprese nel biglietto

- Le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia

- Confronti/3: Pittura come scultura. Cerano e un capolavoro del Seicento lombardo

- Flavio De Marco. Sui Generi