Scippi e furti nelle auto durante Juventus-Barcellona: fermati anche due bagarini

TORINO - Mentre Juventus e Barcellona si apprestavano a scendere in campo per sfida di Champions League poi stra vinta dai bianconeri, fuori dallo stadio il personale della Digos e della Squadra Mobile ha eseguito diversi controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno di bagarinaggio, i reati da stadio e i reati contro il patrimonio. Sessanta le persone identificate, anche grazie alla sinergia con gli steward dello Stadium, mentre 11 i soggetti identificati e denunciati per il reato di sostituzione di persona dopo aver provato a entrare con le tessere del tifoso di qualcun altro.

Fermato il ladro che ripuliva le auto

Durante la serata, il personale della polizia amministrativa ha sanzionato due soggetti per la vendita abusiva di biglietti, con il sequestro di tutti i titoli trovati in loro possesso: i bagarini potrebbero ricevere il Daspo. Prima della partita invece, un cittadino italiano di 60 anni è stato denunciato per furto con destrezza: l’uomo, intento a rovistare tra le auto in sosta, è stato fermato dai poliziotti.

Scippo e arresto

Gli agenti del Commissariato «Madonna di Campagna» hanno proceduto al fermo di un cittadino marocchino del 1988 per il reato di rapina aggravata. L’uomo, accompagnato da altri cittadini nordafricani rimasti ignoti, ha sottratto dalle mani di un ragazzo il suo telefono cellulare mentre era intento a scrivere un sms prima di entrare allo stadio. Il gruppo si è poi dileguato immediatamente. Grazie alle descrizioni diramate dalla Centrale Operativa, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’autore della rapina in corso Regina Margherita. Dopo un breve inseguimento a piedi ed una colluttazione con gli agenti è stato poi fermato in via Maria Ausiliatrice.