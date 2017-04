La Regione sostiene la cultura: 200.000 euro di buoni libro ai giovani che parteciperanno al Salone

TORINO - La Regione Piemonte scende in campo per sostenere il Salone del Libro. In vista dell’approvazione del bilancio 2017, il Partito Democratico ha proposto di stanziare 200.000 euro per l’acquisto di libri da parte di ragazzi under 18 che parteciperanno al Salone del Libro e a Portici di Carta.

Buoni del valore compreso tra 10 e 15 euro per l'acquisto di un libro

L'iniziativa mira ad avvicinare ulteriormente il pubblico più giovane a questi due grandi eventi e, più in generale, a incentivare la partecipazione dei ragazzi più giovani. Secondo le prime stime, gli under 18 coinvolti da quest’iniziativa potrebbero essere circa 20.000. In sostanza, ai ragazzi basterà presentare il biglietto per avere dei buoni acquisto dal valore compreso tra i 10 e i 15 euro per acquistare un libro. Una sorta di circolo virtuoso della cultura, una risposta decisa alla concorrenza milanese.