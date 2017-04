Cosa fare a Pasqua e Pasquetta? Vi proponiamo 5 appuntamenti imperdibili

TORINO - A Torino non ci si annoia mai, questo non ci si stancheremo mai di ripeterlo. Così anche durante il week end di Pasqua non mancano le occasioni di svago e divertimento pensate appositamente per allietare i torinesi e i tanti turisti che, per l'occasione, sbarcano in città. Le attività e gli appuntamenti sono tanti, come fare a riconoscere quali sono davvero imperdibili? Noi vi proponiamo cinque appuntamenti unici per Pasqua e Pasquetta.

Il mercato di Pasqua al Borgo Medievale

Durante il fine settimana il Borgo Medioevale si popola di bancarelle di artigianato ed enogastronomia. A farla da padrona saranno gli squisiti prodotti del territorio e i manufatti unici di artigiani d'eccellenza. Il mercato del giorno di Pasqua al Borgo Medievale vanta una lunga tradizione e non ha mai deluso. Quest'anno poi i visitatori potranno godere anche delle bellezze del Giardino Medievale, riaperto al pubblico solo di recente.

«L'emozione dei COLORI» alla GAM

Prendeteci pure alla lettera quando definiamo questa mostra come «un'esplosione di colore». L'esposizione dal titolo parlante «L'emozione dei COLORI» si snoda tra la Galleria d'Arte Moderna di Torino e il Castello di Rivoli e accoglierà oltre 400 opere d’arte, realizzate da 130 artisti provenienti da tutto il mondo. Kandinsky, Munch, Matisse e Warhol sono solo alcuni dei grandi artisti esposti nelle sale della galleria fino al 23 luglio.

«Titanic - The artifact exhibition»

Direttamente dalle buie profondità degli abissi oceanici arriva per la prima volta in Italia «Titanic - The artifact exhibition» la mostra dedicata al più famoso transatlantico del mondo. Tra racconti, testimonianze e reperti recuperati dalle acque gelide alla scoperta del leggendario Titanic, si preannuncia come una mostra davvero imperdibile.

Vintage alla Gran Madre

Il mercatino all'ombra della Gran Madre è il paradiso degli amanti del vintage e della moda retrò. Ai piedi di uno dei monumenti simbolo della città la domenica di Pasqua sarà possibile passeggiare tra decine di bancarelle con prodotti davvero unici. Perchè la filosofia del vintage non vuol dire "vecchio e rovinato", ma "vissuto». Siete pronti perciò ad accaparrarvi il pezzo di "vissuto" più originale?

Musei Reali aperti

I Musei Reali di Torino hanno un'immagine tutta nuova e non vedono l'ora di sfoggiarla. Il giorno di Pasqua e Pasquetta (nonché in occasione del ponte per l’anniversario della Liberazione) i Musei rimarranno aperti per permettere ai visitatori di ammirare la ricchissima offerta culturale torinese e vivere una giornata immersi nell'arte.

