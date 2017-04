Rapinatore punta la pistola contro una donna, poliziotto lo blocca alle spalle e lo disarma

TORINO - Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia la rapina sventata da un poliziotto in corso Brescia. Tutto è nato dalla segnalazione pervenuta al 113 da parte di una vittima precedente, un uomo che ha riferito ai poliziotti di aver subito un tentativo di rapina a mano armata da parte di un cittadino straniero rumeno. Il malvivente ha puntato la pistola in faccia al malcapitato e gli ha intimato di consegnargli i soldi, ma l’uomo è riuscito a scappare.

L'intervento della polizia e l'arresto

Nonostante la paura, la vittima ha deciso di seguire comunque l’aggressore. Quest’ultimo si è diretto verso lo sportello bancomat di una banca dove una donna aveva appena prelevato il denaro, l’ha seguita e l’ha minacciata con la pistola. La signora, accortasi del pericolo, è salita in auto, rimanendo comunque a tiro del malvivente. A quel punto, una pattuglia della Squadra Volanti è entrata in corso Brescia in contromano, e si è avvicinata al rapinatore senza farsi notare. Un poliziotto, con una mossa fulminea gli si è gettato contro e lo ha disarmato. L’uomo, un 45enne con diversi precedenti penali, è stato arrestato per tentata rapina pluriaggravata mentre la pistola è stata sottoposta a sequestro.