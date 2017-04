Grande incendio all’ex GondRand: fuoco, fumo nero e furgoni distrutti

TORINO - Fuoco, fumo nero e paura. Un vasto incendio è divampato questa sera, intorno alle ore 20, in un grande capannone dell’ex Gondrand. Le fiamme, divampate dalla struttura di via Cigna 209, hanno avvolto anche diversi veicoli all’esterno del capannone, probabilmente furgoni. Diverse le squadre dei vigili del fuoco all’opera per domare l’incendio che sta preoccupando tutta la zona di Borgo Vittoria.

Vigili del fuoco al lavoro per proteggere le case

La colonna di fumo nero è visibile da più punti della città e molti cittadini hanno già lamentato un odore acre e pungente. Secondo le prime ricostruzioni infatti, all’interno del capannone della ditta di traslochi potrebbero esserci diversi pneumatici, auto e diversi rifiuti. I pompieri stanno operando senza sosta, cercando di proteggere le case limitrofe dal fuoco e da possibili esplosioni di alcune bombole di gas presenti nella struttura. Disagi al traffico veicolare, con alcune vie chiuse per precauzione.