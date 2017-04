Girano in auto con coltelli, mazze da baseball e piedi di porco: fermati dai carabinieri

IVREA - Aumentano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Ivrea per contrastare l’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti tra i giovani. Nelle ultime settimane, tra Ivrea, Rivarolo, Cuore e Castellamonte, i militari hanno denunciato ben 12 persone per guida in stato d’ebbrezza.

Coltelli, mazze da baseball e piedi di porco nelle auto

A Cuorgnè, un 34enne è stato denunciato per guida senza patente. La situazione più incredibile si è verificata tra Rivarolo Canavese, Salassa, Feletto, Settimo Vittone e Burolo dove altre sei persone sono state denunciate in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Nelle loro autovetture i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato vari coltelli a serramanico, mazze da baseball, piedi di porco, coltelli da cucina e trancia cavi, tutti portati senza giustificato motivo.

Fermati giovani in possesso di droga

Non mancano ovviamente i fermi per droga: a San Giorgio Canavese i carabinieri hanno denunciato un 24enne di Caravino per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, controllato a bordo della sua auto, aveva con sé una dose di marijuana ma è stata la successiva perquisizione in casa a consentire di ritrovare altri 8 grammi di marijuana, 31 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Cinque i giovani tra i 16 e i 22 anni segnalati alla Prefettura di Torino per uso di sostanze stupefacenti.