Il Politecnico guida la rivoluzione: Tessere Musei per gli studenti, abbonamenti Gtt rimborsati

TORINO - Alla fine il «sì» è arrivato. E’ una grande rivoluzione quella approvata dal cda del Politecnico di Torino: dall’anno prossimo (2017/2018) gran parte degli studenti avranno la possibilità di chiedere il rimborso dell’abbonamento Gtt, mentre quasi tutti riceveranno in omaggio la Tessera Musei.

Il rimborso? non è per tutti: altolà agli studenti fuori corso

Per vedere rimborsato il 100% del proprio abbonamento (175 euro), gli studenti dovranno rispondere a due requisiti fondamentali: Isee inferiore a 30.500 euro e non essere troppo fuori corso. I fuori corso dal quinto anno in poi per la triennale non potranno richiedere il rimborso. Una distinzione che ha spaccato l’opinione degli studenti, tra chi era d’accordo nel premiare il merito (Obiettivo Studenti) e coloro che chiedevano agevolazioni per tutti senza alcuna distinzione (collettivi di sinistra).L’iniziativa è resa possibile dal bilancio del Poli, capace di avere oltre 2 milioni nella voce delle spese. Una bella notizia dunque, a fronte di un aumento delle tasse universitarie.

La Tessera Musei agli studenti

Capitolo Tessera Musei: le commissioni del Politecnico hanno chiesto la distribuzione delle tessere dell’Abbonamento Musei a circa 20.000 studenti, senza restrizioni di reddito. Rimane valida invece la regola dell’esclusione per i fuoricorso. Un modo vincente per avvicinare i ragazzi alle meraviglie ospitate nel territorio torinese e per coinvolgere un pubblico più giovane e dinamico.