Boom di prenotazioni per Pasqua, hotel pieni a Torino

TORINO - Se si vede un bel sorriso sul viso di operatori alberghieri e ristoratori il motivo è semplice: per Pasqua, a Torino, è tutto prenotato. Non proprio tutto in verità: l'occupazione alberghiera si aggira intorno al 90%, stando ai dati resi noti dalla Confersercenti, ed è previsto un ulteriore incremento in questi giorni. Ristoranti e locali prevedono, dal canto loro, un aumento del 5-10% e, per quanto riguarda i negozianti il clima che si respira è decisamente di ottimismo.

Pasqua 2016 vs Pasqua 2017

L'associazione dei commercianti registra un incremento delle prenotazioni pari al 5-10% rispetto all'anno passato. Il sondaggio è stato effettuato fra operatori turistici, ristoratori e commercianti e fornisce prospettive assolutamente positive. Si registra inoltre un incremento della durata media del periodo di permanenza dei turisti. Di pari passo aumenta il numero di visite guidate prenotate: il museo Egizio fa da capofila a questa spinta positiva.