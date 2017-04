Apertura straordinaria del Torino Outlet Village, tutte le informazioni utili  

SETTIMO TORINESE - Il paradiso dello shopping farà gli straordinari durante le vacanze di Pasqua per permettere agli amanti della moda di trascorrere questi giorni di festa come più gli piace. "Shopping must go on" e Torino Outlet Village annuncia che il giorno di Pasqua e di Pasquetta il maxi centro commerciale a soli 15 minuti da Torino resterà aperto. Dall'Outet di Settimo colgono l'occasione per far sapere che anche il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno i negozi resteranno aperti per accogliere i clienti con orario continuato, dalle 10 alle 21.



Intrattenimento per i più piccoli

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 17 aprile, i bambini, troveranno un ricco programma di intrattenimento con ingresso gratuito. Le attività si svolgeranno dalle 10 alle 19 in un’area dedicata presso Torino Outlet Village, e prevedono: 4 laboratori a tema pasquale, un parco giochi in legno, un maxi-wall su cui grandi e piccini si divertiranno a colorare uova e coniglietti pasquali, giochi a quiz e animazione.

