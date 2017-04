Turismo, altro che decrescita: a Torino + 5% di presenze rispetto al 2016

TORINO - Qualcuno aveva temuto che i turisti avrebbero abbandonato la nostra città. Una buona notizia per tutti, non è affatto così: anche quest’anno, nelle vacanze di Pasqua Torino sarà letteralmente invasa da turisti italiani e stranieri. Secondo Ascom infatti, le presenze saranno persino superiori allo scorso anno con un + 5% rispetto al 2016 importante, capace di migliorare quel trend più che positivo degli ultimi anni.

Trend positivo anche nei punti di ristoro, aumentano le prenotazioni

Insomma, le potenzialità sono infinite: l’occupazione alberghiera è altissima ed è lecito aspettarsi il tutto esaurito nel ponte di Pasqua. Quello che stupisce è l’aumento delle prenotazioni in ristoranti e pasticcerie, capaci di registrare un buon +8% e + 5%. Ovviamente, a beneficiare maggiormente di questo trend positivo è soprattutto il settore turistico della città, capace di dare lavoro a 50.000 persone circa. Numeri che dovrebbero confortare tutti, sindaca compresa, visto che molti avevano previsto una decrescita in questo settore.

Ascom: "Importante test per la stagione turistica estiva"

Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio di Torino e provincia, raggiunta da Ansa commenta così i dati positivi: »Il periodo pasquale rappresenta un importante test per l'avvio della stagione turistica estiva e fa sperare in un consolidamento della ripresa dei flussi nazionali e internazionali». A proposito di flussi: il 65% dei turisti è italiano, mentre il 35% è straniero. Su questa cifra Torino può sicuramente fare passi in avanti e la sensazione è che molto possa dipendere dalla capacità di attirare grandi eventi.