Topo d'auto «a lavoro» in corso Grosseto, recuperato un ricco bottino

TORINO - L'uomo aveva rovistato all’interno di 3 auto e trafugato alcuni oggetti prima di essere identificato e bloccato dalle Forze dell'Ordine. All'interno del borsone che aveva con sè sono stati rinvenuti un navigatore satellitare, un kit di avviamento di emergenza, un carica batterie, una giacca in ecopelle e un paio di guanti neri. Vicino al luogo dove è avvenuto il fermo sono state trovate altre vetture che presentavano segni di scasso. Gli agenti hanno dunque provveduto a contattare i proprietari, i quali hanno riconosciuto gli oggetti conteuti nel borsone.

Il tentativo di fuga

La segnalazione giunta al 113 riferiva di un uomo alto e con corporatura esile che si aggirava, con fare sospetto, fra le auto parcheggiate in corso Grosseto 330. Una pattuglia della Squadra Volanti si è recata sul luogo e ha sorpreso l'uomo a bordo di una Multipla. Il «topo d’auto» si dava immediatamente alla fuga e, nel contempo, si disfaceva di numerosi oggetti, gettandoli fra la vegetazione laterale alla via. Il soggetto è stato infine fermato dagli agenti all'altezza di piazza Manno. La Multipla presentava il nottolino della portiera anteriore danneggiata e l’abitacolo completamente messo a soqquadro. La perquisizione personale dell’uomo, un cittadino ruandese di 49 anni, permetteva il rinvenimento di altri oggetti, tra i quali occhiali da sole, alcune pendrive, delle cuffie per auricolari e un braccialetto nero.