Ruba il portafoglio a una donna che gioca a beach volley, i famigliari lo inseguono e lo fanno arrestare

TORINO - Ha adocchiato una ragazza intenta a giocare a beach volley, si è avvicinato alla borsa lasciata incustodita e le ha rubato portafoglio e occhiali da sole. Un piano quasi perfetto quello eseguito da un 23enne di nazionalità rumena, rovinato dalla reazione dei parenti della vittima, una famiglia peruviana.

L'inseguimento e l'arresto

Il marito della donna ha visto il ladro all’opera e si è messo all’inseguimento dell’uomo, in fuga in direzione corso Appio Claudio. Braccato dai parenti della donna derubata, il ladro si è disfatto del portafoglio, poi recuperato in un momento successivo da un passante. Grazie allo spirito di iniziativa dei famigliari, i poliziotti sono stati informati sui movimenti del ladro e lo hanno fermato poco dopo in via Sismonda: si tratta di un pluripregiudidcato. Al momento del fermo indossava ancora gli occhiali da sole trafugati e parzialmente rotti. L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e denunciato per danneggiamento.