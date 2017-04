Meteo a Torino: sole o pioggia? Le previsioni per il weekend di Pasqua

TORINO - Un lungo weekend di festa è alle porte. Tra pranzi, gite fuori porta e visite ai musei, le incognite arrivano come sempre dalle previsioni meteo. Cosa dobbiamo aspettarci in questo fine settimana pasquale? Ecco le previsioni di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile

Quadro generale

Secondo le ultime previsioni del tempo, è probabile che le giornate siano contraddistinte da un sole caldo e da temperature tipicamente primaverili, con qualche accenno di nuvole. Nessuna possibilità, almeno per il momento, che possa piovere. Le minime non scenderanno sotto i 10°, mentre le massime non supereranno i 24°.

Temperature

Secondo le previsioni di diversi istituti meteorologici, sarà domenica (Pasqua) la giornata migliore, con una media di 21 gradi. Diversamente, sembra essere Pasquetta il giorno con temperature leggermente inferiori, con 17/18 gradi di media. Parliamo comunque di temperature confortevoli, ideali per una gita fuori porta o una giornata all’aperto.

Nuvolosità

Nuvole totalmente assenti nel weekend pasquale? In realtà no, perché fenomeni nuvolosi saranno presenti soprattutto sabato, per poi attenuarsi con il passare delle ore. Parliamo comunque di velature lievi, sarà il sole il vero protagonista di questa tre giorni di festa.

Precipitazioni

Considerata l’attendibilità delle previsioni di oggi (70%), possiamo affermare quasi con certezza che la pioggia risparmierà i torinesi in tutto il weekend pasquale. Improbabile che possano esserci precipitazioni, sia in città che nell’arco alpino.