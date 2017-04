Camion perde olio in corso De Gasperi, strada chiusa e disagi al traffico veicolare

TORINO - Singolare episodio questo pomeriggio in corso De Gasperi: un camion, probabilmente appartenente a un ambulante del mercato limitrofo, ha perso olio in mezzo alla strada per una trentina di metri dall’angolo con via Colombo fino a via Bove, spargendo così la sostanza oleosa su tutto l’asfalto.

Mezzi di pulizia al lavoro per togliere l'olio

A chiamare i vigili è stato un motociclista scivolato a terra a causa dell’asfalto particolarmente viscido e pericoloso sia per le auto che per moto, biciclette e pedoni. La polizia municipale ha quindi mandato sul posto due volanti che hanno chiuso una carreggiata del corso, permettendo così a un’impresa di pulizie di rimuovere l’olio dall’asfalto e di mettere in sicurezza il tratto stradale. Il camion, fermo a causa della perdita d’olio, è stato spostato successivamente.