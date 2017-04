Nizza Millefogli rinasce con Or-To, il primo orto urbano gestito dal quartiere

TORINO - Un orto urbano a due passi dal cuore della Torino industriale. E’ partita ufficialmente nella giornata di ieri Or-To, iniziativa promossa da Eataly e coordinata da OrtiAlti: l’idea è quella di uno spazio cogestito dalle associazioni di quartiere che favorisca l’incontro interculturale e sensibilizzi i cittadini sull’educazione ambientale e alimentare. Come spiegato da Fabrizio Cardamone, ideatore di Or-To, la speranza è che questo spazio possa presto diventare un luogo di socialità aperto a tutti.

L'orto urbano gestito dalle realtà del quartiere

L’idea è ambiziosa: la riqualificazione deve abbracciare più ambiti, dall’ambiente al sociale, passando per il fine educativo. Or-To, il primo orto urbano a Nizza millefogli, è strutturato in 60 casse di legno per un totale di 400 metri quadrati. Rimarrà davanti a Eataly fino al 31 luglio e permetterà a tutti coloro che vorranno di partecipare alla produzione di prodotti freschi a chilometro zero. Ecco perché la gestione è stata affidata alle associazioni del territorio, alle bocciofile, ai commercianti e alle scuole. "Sono davvero orgogliosa di avere dato il mio contributo per realizzare questa iniziativa, che rappresenta una perfetta collaborazione pubblico-privato" ha commentato Francesca Leon, assessora alla Cultura della Città di Torino.