Acqua sporca e con poca pressione a Nichelino, colpa di un guasto in via Prali

NICHELINO - C’è chi ha lamentato di avere pochissima acqua, chi invece l’ha vista uscire marrone dai rubinetti e chi invece non si è accorto di nulla. A Nichelino le ultime 24 ore non sono state felicissime per chi ha avuto bisogno dell’acqua e ha aperto il miscelatore. Colpa di un guasto alla condotta idrica in via Prali, hanno fatto sapere dalla Smat. I tecnici e gli operai sono al lavoro da parecchie ore per risolvere il problema e far tornare l’acqua a scorrere normalmente nelle case dei nichelinesi, in particolare a quelli tra via San Giovanni e via Pateri maggiormente colpiti dal guasto.