Uno studio da sogno in centro città e 4 società a Panama: l'avvocato dichiara reddito zero

TORINO - Come è possibile che un avvocato di fama internazionale, amministratore delegato di tre società in Gran Bretagna, con uno studio in centro a Torino di oltre 300mq risulti agli atti del fisco a reddito zero? Semplicemente non è possibile, qualcosa non torna e la Guardia di Finanza di Torino ha aperto un'indagine.

Le indagini

Gli agenti lo hanno fermato al Valico di Ponte Chiasso e hanno rinvenuto documenti che facevano riferimento a società con sede in alcuni dei più noti e scintillanti paradisi fiscali: quattro a Panama, uno nell'isola di Jersey. Durante i controlli inoltre l'avvocato ha finto di non essere sposato e ha spostato la sua residenza nello studio, affermando di vivere abitualmente a Londra. Non solo, al fine di rendere più credibile la sua storia, l'uomo è arrivato persino a chiedere di essere patrocinato a spese dello stato