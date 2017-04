Il volto nuovo del Gradenigo: un Pronto Soccorso più efficiente e attento ai pazienti

TORINO - I lavori sono stati rapidi e i risultati appaiono molto soddisfacenti: l'ospedale Gradenigo di Torino rinnova l'ingresso al Pronto Soccorso e allestisce una confortevole "camera calda». Che cos'è? E' un luogo dove vengono prestati i primi servizi assistenziali ai pazienti e dove i medici possono fornire alle famiglie le informazioni preliminari riguardanti il caso.

La «camera calda»

Il nuovo spazio si trova in via Ignazio Porro 2 ed è accessibile direttamente in ambulanza. Questo anello di congiunzione tra il trasporto e il ricovero è pensato per accogliere i pazienti e i familiari all'interno di un ambiente protetto dove i medici prendono in carico il caso e si premurano di informare dei risultati dati dai primi controlli infermieristici. Quest'opera rientra in un più generale piano di restauro della struttura che nell'ultimo anno ha visto la sostituzione di tutti i letti delle degenze, l’adozione di una nuova TAC e l’attivazione del nuovo centro-prelievi. E' previsto per i prossimi giorni l'avvio dei lavori del nuovo reparto di Terapia Intensiva.