Autista di un bus carico di ragazzi in gita non rispetta il riposo obbligatorio, fermato dagli agenti

TORINO - Sono previsti molti turisti in arrivo in città per il week end di Pasqua ed ecco che arrivano di pari passo i controlli della polizia municipale. Tre pullman con a bordo comitive di turisti sono stati fermati dagli agenti: il primo proveniente dalla Francia, il secondo da Lecco, il terzo infine trasportava una scolaresca di 43 bambini di un istituto scolastico in provincia di Brescia.

I controlli

Dai controlli effettuati è risultato che il conducente del primo autobus avesse lavorato per otto giorni consecutivi, non rispettando il riposo settimanale obbligatorio. Il secondo autista invece pare che viaggiasse senza avere con sé la patente di guida. Anche al conducente del terzo autobus è stato contestato il mancato riposo settimanale, l'uomo si sarebbe messo alla guida per sette giorni consecutivi anzichè i sei previsti per legge. La ditta proprietaria del mezzo è stata informata e si è immediatamente attivata per fare giungere a Torino un secondo autista. Nell’attesa alcuni agenti hanno intrattenuto i bambini e le insegnanti accompagnandoli a visitare le sale auliche di Palazzo Civico.