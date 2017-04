Terribile incidente in corso Francia, 6 auto coinvolte: traffico in tilt

TORINO - Un terribile incidente si è verificato questa mattina in corso Francia angolo via Palmieri, intorno alle ore 10. Sei i veicoli coinvolti in un maxi tamponamento che ha mandato in tilt la viabilità per diverse ore: una Panda bianca, una 500 del car sharing Enjoy, una Panda blu, un Rav e una vecchia auto parcheggiata a spina di pesce tra il viale e il controviale.

Dinamica da valutare, traffico in tilt

Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni, quattro auto ferme al semaforo e una parcheggiata sarebbero state colpite da una Lancia Y guidata da una donna. Quest’ultima potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Immediato l’intervento delle ambulanze della Croce Verde, ma non è ancora chiaro quante siano le persone coinvolte in questa carambola e quali siano le loro condizioni. Sul posto presente anche la polizia e la Squadra Infortunistica della polizia municipale. Gli agenti hanno chiuso corso Francia nel tratto compreso tra piazza Bernini e via Palmieri per consentire i rilievi del caso e la rimozione delle auto: il traffico è regolare sul controviale, nonostante la lunga coda. Si consiglia di prendere strade alternative per spostarsi.