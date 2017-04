Esce da Mercatò senza pagare, beccato con 24 scatolette di tonno

TORINO - Forse voleva portarsi avanti per il pranzo di Pasqua o forse pensava di poter farsi una scorta di cibo senza pagare l’uomo che ha provato a rubare 24 scatolette di tonno al supermarket Mercatò di via Botticelli. Il ladro, un italiano del 1966, è stato fermato nel parcheggio del supermarket dall’addetto antitaccheggio. Il tonno era ovunque: nelle tasche dei pantaloni, nella giacca e in tasconi interni. Ventiquattro scatolette per un valore complessivo di 80 euro circa. Gli agenti del Commissariato Barriera Milano, chiamati dal vigilantes, hanno arrestato il cinquantenne, con diversi precedenti specifici, per il reato di furto.