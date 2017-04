Molinette, Regina Margherita e Sant'Anna: nuovo numero unico per prenotare (© )

TORINO - Al via l'unificazione dei CUP (Centro Unificato Prenotazioni) per Molinette, Regina Margherita e ospedale Sant'Anna: l'allineamento dei tre centri di prenotazione è previsto per martedì 18 aprile. Per prenotare un esame dunque la procedura prevede uno stesso orario valido per tutti per tutti gli sportelli: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 e15 alle ore 13 e 15.

Il numero unico

A partire dal 18 aprile i pazienti per prenotare una visita in uno dei tre centri medici dovranno contattare il numero unico: 0116332220. Gli utenti verranno canalizzati in un sistema precodificato che, attraverso una serie di scelte, li condurrà fino al campo desiderato. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 e 30 alle ore 16.