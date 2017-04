Traffico intenso per Pasqua: ecco quando evitare di mettersi in macchina

TORINO - Il week end di Pasqua si preannuncia infuocato per gli automobilisti. I momenti migliori per mettersi in strada dovrebbero essere oggi, venerdì 14 aprile e il pomeriggio di sabato 15, secondo quanto comunicato dalla polizia stradale. Sul sito dell'ente di polizia inoltre è disponibile l'elenco dei tutor e degli autovelox su statali e autostrade.

Il rientro dalle vacanze

Si aspettano code intense per il rietro dal ponte di Pasqua martedì 18 aprile e per gli spostamenti che interesseranno il giorno di Pasquetta, lunedì 17 aprile. E' previsto traffico intenso al casello A26 di Ovada.