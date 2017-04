Bambina di 20 mesi azzannata in faccia da un cane, ricoverata d’urgenza al Regina Margherita

TORINO - Una bambina di 20 mesi è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita dopo che un cane, di razza Husky, l’ha azzannata al volto. E’ successo nel pomeriggio in via Crescentino, nel quartiere Barriera di Milano.

Si temeva per la vita della piccola

In un primo momento le condizioni della bambina sembravano molto serie e tali sono rimaste fino all’arrivo alla struttura sanitaria infantile di piazza Polonia. Quando i medici l’hanno visitata la situazione è stata fortunatamente ridimensionata. La piccola non sarebbe in pericolo di vita ma ha comunque riportato una profonda ferita al labbro superiore.