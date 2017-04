Spaventoso incidente in via Stampini, scontro tra un Maggiolino e una 600: tre feriti

TORINO - Uno spaventoso incidente si è verificato questa notte, intorno alle 4:30, in via Stampini angolo via Veronese: una Fiat 600 guidata da un uomo si è schiantata contro un Volkswagen Maggiolino con quattro persone a bordo. Un uomo, il conducente della 600, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco in prognosi riservata, mentre due persone presenti sul Maggiolino hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici dello stesso pronto soccorso, anche se le loro condizioni non destano preoccupazione.

Dinamica da chiarire, si cercano testimoni

La dinamica è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale: secondo una prima ricostruzione la 600 stava percorrendo via Stampini da corso Grosseto verso l’esterno della città quando si è scontrata con il Maggiolino, diretto verso via Ala di Stura e proveniente da piazza Stampalia. L’incrocio è semaforizzato, con via Stampini/strada Aeroporto che godono del diritto di precedenza su via Paolo Veronese. Si ricercano testimoni per aiutare la polizia municipale a chiarire l’esatta dinamica dello scontro (tel 01101126509/10).