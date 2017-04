Meteo a Torino, le previsioni per la giornata di Pasqua

TORINO - Pasqua è ormai alle porte. Sono tanti i torinesi che hanno deciso di approfittare di questi tre giorni di festa per andare in montagna, al mare o organizzare una gita fuori porta ma molti hanno deciso di rimanere sotto la Mole per approfittare dei musei aperti o per rimanere in famiglia. La domanda sorge quindi spontanea: sarà una Pasqua soleggiata o no?

Nuvolosità

Gli istituti meteorologici non sembrano avere dubbi: a parte qualche leggera velatura non dovrebbero esserci nuvole su Torino. Ci aspetta dunque una bella giornata di sole, tipicamente primaverile. Il bel tempo accompagnerà i torinesi dal mattino alla sera.

Temperature

Secondo Arpa, le temperature saranno molto elevate: la minima non dovrebbe scendere sotto i 10, ma è la massima a stupire con 25/26 gradi attesi nelle ore più calde della giornata. Un piccolo anticipo d’estate.

Precipitazioni

Considerato il quadro generale, pare impossibile che possa piovere. Non vi sono perturbazioni in arrivo, pertanto la pioggia risparmierà Torino nella giornata di Pasqua