Pedone investito in via Genova, l'uomo è stato trasportato in ospedale

TORINO - Erano circa le 11.30 di questa mattina, sabato 15 aprile, quando l'uomo si apprestava ad attraversare la strada in via Genova angolo via Alassio ed è stato travolto da un auto. L'incidente è avvenuto proprio di fronte all'ospedale San Lazzaro.

La dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale e il 118. Il ferito è stato dunque soccorso e trasportato in ospedale. Gli operatori sono attualmente a lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente. Non si sa ancora nulla di certo sulle condizioni di salute dell'uomo.