Incidente mortale nella notte: 23enne giocatore dei Blacks perde la vita

TORINO - L'incidente è avvenuto la scorsa notte, venerdì 14 aprile, a Sant'Ambrogio ed è costato la vita a Gabriele Maritano. Il ventitrenne, giocatore dei Blacks di Rivoli, viaggiava sulla sua Cagiva 125 mito, quando si è schiantato contro un mancorrente di ferro. I carabinieri della compagnia di Rivoli e di Avigliana sono al momento impegnati nelle indagini per ricostruire i fatti che hanno condotto alla morte di Gabriele.

Un altro lutto per i Blacks

Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire quali siano state le dinamiche dell'incidente. Ricordiamo che un altro dei giocatore della squadra di football di Rivarolo ha tragicamente perso la vita quest'anno a causa di una valanga.