A 117 anni si è spenta Emma Morano, la «nonnina» più longeva del mondo

VERBANIA - Chi la conosceva bene diceva che il segreto della sua longevità era il non farsi mancare nulla, neppure le sue tre uova crude al giorno. Emma Martina Luigia Morano è così arrivata a 117 anni e 137 giorni. Molto più di un record visto che è stata fino a poche ore fa l’ultima superstite al mondo del 1800. Il 14 agosto 2015 era diventata la persona italiana più longeva di tutti i tempi e il 12 maggio 2016, all'età di 116 anni e 165 giorni, dopo la morte dell’americana Susannah Mushatt Jones, la decana dell’umanità.

La vita di Emma Morano

Era nata il 29 novembre del 1899 a Civiasco, in provincia di Vercelli, quando Leone XIII era Papa e quando il campionato di calcio era stato appena inventato. Internet, cellulari, Unione Europea e Guerre Mondiali: queste solo alcune delle cose che ha visto nascere e morire nella sua lunghissima vita. Cresciuta nel vercellese, nell’ultimo ventennio la sua casa era diventata luogo di pellegrinaggio di parenti, amici, concittadini e giornalisti, sempre curiosi e contenti di vederla sorridente e con tanta vitalità, tanto da intonare spesso la sua canzone preferita «Parlami d'amore Mariu». Aveva perso il suo primo marito, il suo vero amore, durante la Guerra e poi, nel 1938, era stata una delle prime in Italia a separarsi. Vista la longevità era inevitabile: aveva visto morire tutti i suoi fratelli e le sue sorelle, sette in totale. In pensione dagli anni Cinquanta dopo aver lavorato allo iutificio Maioni e nella cucina del Collegio Santa Maria di Verbania.

Quale il suo segreto?

Era quello che le chiedevano tutti. Ma come si fa ad arrivare a 117 anni? Il mistero, se c’è, non lo ha mai svelato, ma di sicuro è anche questione di genetica visto che la mamma di Emma è vissuta fino a 91 anni e una zia toccò i 101 anni. Ma lei ha battuto ogni record e anche gli specialisti della Harvard Medical School di Boston si è interessato a lei chiedendo alcuni campioni del suo DNA. Forse un giorno sapremo come ha fatto ad arrivare a quell’età. Buon viaggio Emma.