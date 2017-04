Insulti omofobi alle ragazze del Torino Calcio, il presidente ritira la squadra

TORINO - L’ombra dell’omofobia aleggia ancora una volta sul calcio piemontese. L’ultimo episodio, stando alle accuse, si sarebbe verificato tre giorni fa ai margini del match tra il Torino Calcio Femminile e la Bruinese Maschile, con le Giovanissime (13-14-15 anni), insultate e aggredite verbalmente dagli avversari, staff e dirigenti. Un episodio eclatante secondo la società granata, tale da spingere il presidente Roberto Salerno a revocare la partecipazione al torneo. Andrea Taramasco, presidente della Bruinese, smentisce totalmente la ricostruzione fatta dal Torino Femminile e attacca: «Non c’è stato alcun insulto».

L'accusa del Torino Calcio Femminile su Facebook

Salerno, sdegnato dal presunto episodio di omofobia, ha deciso di denunciare tutto su Facebook in un post che in poche ore ha raggiunto migliaia di bacheche e raccolto la solidarietà di tantissime realtà, legate al calcio e non: «La situazione gravissima di scherno e di atteggiamenti omofonici che ha superato ogni limite di guardia, ha condizionato la competizione sportiva turbando la sensibilità delle ragazze» si legge. Sono questi i motivi che hanno spinto il presidente, in accordo con le ragazze e i dirigenti, a ritirare la squadra dal torneo, affinché la scelta sia di monito e di insegnamento a tutto l’ambiente del calcio.

Il post di denuncia su Facebook (© )

La replica della Bruinese

Dalla Bruinese nessuna scusa ufficiale alle ragazze anche perché, secondo il presidente Taramasco, non sarebbe successo assolutamente nulla, anzi: «I legali della società sono già stati informati e stanno lavorando per ottenere le scuse ufficiali da chi ha tentato di associare il nome il nome della Bruinese, del mister, dei suoi dirigenti e tifosi a fatti oltraggiosi e denigratori». Quale la verità, dunque? Sarà la Procura Federale a farsi carico delle indagini, esaminando con cura il referto dell’arbitro che tra l’altro durante la partita ha espulso l’allenatore della Bruinese maschile. Intanto le ragazze del Torino sono state invitate all’Arena dalla Football Milan Ladies per una partita all’insegna della solidarietà. Un modo per tornare a parlare di calcio, ma senza dimenticare quanto accaduto.