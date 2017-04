Controlli notturni con autovelox, il nuovo provvedimento ha le multe più salate

TORINO - Di notte, quando le strade in città sono deserte, è più facile premere il piede sull’acceleratore. Lo sa bene la Giunta comunale, così come sa bene che il traffico è la principale fonte di inquinamento acustico a Torino. Per questo motivo l’assessore alla Viabilità Maria Lapietra ha deciso che tra qualche periodo, il prima possibile, saranno sguinzagliate pattuglie notturne di vigili urbani pronti a immortalare i cittadini «frettolosi» con l’autovelox. Cosa che, si potrebbe pensare, succede già oggi. Invece no, c’è una differenza sostanziale: gli agenti della municipale si posizioneranno nei corsi e nelle vie senza preavviso.

Multe notturne più salate

Che il provvedimento rientri o meno in un piano per poter far cassa e raggiungere l’obiettivo di 109 milioni di euro entro la fine dell’anno solo sanzionando le violazioni al codice della strada non è dato sapersi. Il tutto va di pari passo con le sanzioni per la «malasosta» che in primis avrebbero la funzione di far rispettare maggiormente le regole. Fatto sta che le multe fatte di notte dalla polizia municipale renderanno molto al Comune di Torino, sicuramente più che se fossero fatte di giorno. Dalle ore 22 e fino alle 7 di mattina le sanzioni sono più alte: superare il limite di velocità di massimo 10 chilometri orari costerà quasi 55 euro invece di 41 (come sarebbe fino alle ore 22), superarlo tra i 10 e i 40 chilometri ori costerà 224 euro invece di 168 euro. Fino al superamento del limite di 60 chilometri orari che varrà una sanzione di quasi 1.100 euro invece di 821 euro.