Meteo a Torino, il maltempo risparmierà le grigliate di Pasquetta? Le previsioni

TORINO - Spesso la giornata di Pasquetta si caratterizza per un tempo instabile e incerto. Cosa aspettarci quindi dalla giornata di domani, lunedì 17 aprile 2017? Il maltempo risparmierà le gite fuori porta e i giri in centro città dei torinesi? Ecco le previsioni meteo per la giornata di Pasquetta.

Nuvolosità

Dopo una Pasqua all’insegna del sole e del bel tempo, gli istituti meteorologici non sembrano avere dubbi: anche la giornata di Pasquetta sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso con qualche locale addensamento sulle alpi.

Temperature

Secondo Arpa, le temperature saranno in calo rispetto a Pasqua ma rimarranno comunque a livelli accettabili. In città la minima si registrerà in mattinata (9 gradi) mentre la massima dopo pranzo (20 gradi). Parliamo di temperature inferiori a quelle di oggi di 3/4 gradi.

Precipitazioni

Nonostante qualche velatura, difficilmente la pioggia scenderà nella giornata di Pasquetta. Diverso il discorso in montagna, dove il mutare repentino del tempo potrebbe portare qualche scroscio, ma anche in questo caso le probabilità sono davvero bassissime. Insomma, grigliate e gite sembrano essere salve. Almeno per quest’anno.