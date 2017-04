Pasqua «con sorpresa» in via Bologna: arriva il Suk abusivo

TORINO - Pasqua con sorpresa sgradita per i residenti di via Bologna: ancora una volta, a pochi giorni dall’inaugurazione di Barattolo, il mercato di libero scambio pensato dall’assessore Giusta, un Suk improvvisato è nato spontaneamente nel piazzale che arriva fino all’angolo con via Paganini. Merce ovunque, banchetti, gazebo e addirittura ombrelloni per ripararsi dal sole cocente e dalle alte temperature.

Un problema che ancora una volta si riversa in una zona, quella della Circoscrizione 7, che da tempo è costretta a convivere con Suk improvvisati. Episodi simili si erano verificati già nelle scorse settimane, con tanto di automobili della polizia municipale presenti sul posto. Tra pochi giorni invece inizierà l’epoca di Barattolo. A dividere via Carcano da via Bologna/Paganini c’è solo il cimitero Monumentale e il rischio che la situazione degeneri è altissimo: riuscirà l’amministrazione a fermare gli abusivi? I residenti, dopo l’amara sorpresa di Pasqua, sembrano sempre più rassegnati.