Musei Reali, un successo straordinario nelle vacanze di Pasqua: superati gli 8.000 visitatori

TORINO - Non è più una sorpresa, ma di certo fa sempre piacere: in occasione delle vacanze di Pasqua, i Musei Reali hanno registrato ancora una volta numeri elevatissimi con 8.000 biglietti staccati tra venerdì, sabato, domenica e lunedì. Torinesi e turisti, nelle vacanze pasquali hanno scelto ancora una volta l’arte e la bellezza delle opere custodite all’interno dei musei.

I numeri straordinari di Pasqua

Durante il primo ponte del 2017 (adesso ne arriveranno altri due), i Musei Reali sono stati presi letteralmente d’assalto. Oltre ai percorsi classici, sempre apprezzati, il pubblico ha potuto immergersi nelle mostre temporanee ospitate nella Galleria Sabauda: da «Le meraviglia del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia» al «Confronto dedicato alla Madonna dei Miracoli», passando per «l’occhio fedele. Incisori olandesi del Seicento» allestito nello spazio Scoperte, l’offerta è stata apprezzata da turisti stranieri e italiani provenienti dalle altre città.

Il prossimo weekend si replica

Le buone notizie però non sono finite qui perché il prossimo fine settimana si replica: i Musei Reali saranno visibili anche in occasione del ponte per l’Anniversario della Liberazione, restando aperti anche lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile con la chiusura spostata al 26 aprile. Insomma, si preannuncia un altro ponte strepitoso. Nel nome della cultura, l’anima di Torino.