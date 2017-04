Droga nascosta tra i cuscini del divano: arrestati tre pluripregiudicati

TORINO - Sembrava essere un normale controllo quello eseguito dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, ma si è presto trasformato nel triplice arresto di tre pluripregiudicati: un cittadino senegalese di 29 anni, un albanese di 29 anni e un algerino di 28 anni.

I tre arresti

Il senegalese, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di crack, un bilancino di precisione e diverso denaro contante. La droga è stata trovata a casa dell’uomo, nascosta all’interno dei cuscini del divano. A carico degli altri due soggetti invece sono emersi due ordini di carcerazione: l’albanese di 29 anni dovrà scontare una pena di reclusione di 4 anni e 5 mesi per il reato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il cittadino algerino di 28 anni dovrà scontare una pena di 1 anno e 5 mesi per il reato di estorsione.