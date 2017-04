Grave incidente in piazza XVIII Dicembre, ciclista travolto da un tram della linea 13

TORINO - Incidente questa mattina in piazza XVIII Dicembre. Un anziano ciclista è stato travolto da un tram della linea 13 che stava viaggiando in direzione del centro città. Fortunatamente il macchinista del mezzo pubblico di Gtt è riuscito ad arrestare la corsa in tempo, altrimenti per l’uomo sulla due ruote ci sarebbe stato poco da fare.

Condizioni non gravi

La bicicletta dell’uomo è stata colpita dal tram e ci è finita sotto. L’anziano è stato sbalzato sull’asfalto e non, per sua fortuna, sotto il pesantissimo mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che con l’ambulanza hanno trasportato il ferito al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma saranno i medici dell’ospedale a stabilirlo con maggiore sicurezza.

Ritardi per i mezzi pubblici su rotaie

In piazza XVIII Dicembre, all’incrocio con via San Martino, sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per gestire il traffico e per verbalizzare quanto accaduto per stabilire la dinamica. L’incidente ha comunque provocato disagi per gli utenti Gtt: si sono registrati forti ritardi per le linee 6, 10 e 13, limitate o direttamente sostituite dall’azienda dei trasporti pubblici.