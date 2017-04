In viaggio verso il Rave Party di Montanaro: ecstasy sul treno per la festa

TORINO - Durante il fine settimana di Pasqua si è tenuto un Rave Party a Montanaro (TO) che ha interessato moltissimi giovani. I controlli della polizia ferroviaria, intensificati nelle stazioni di maggior flusso della città e a bordo dei mezzi, ha intercettato nella serata di sabato numerosi ragazzi diretti alla festa. Gli agenti hanno controllato grandi comitive e fermato un ragazzo italiano di 24 anni.

Decine di ragazzi diretti al Rave

Il primo controllo è avvenuto a Novara, dove un gruppo di oltre 50 ragazzi era fermo al binario uno, in attesa di una seconda comitiva di altri 20. Dai controlli è emerso che non tutti i giovani erano provvisti di biglietto di viaggio: una volta regolarizzata la comitiva ha potuto proseguire il suo viaggio verso il Rave. Contemporaneamente, anche ad Alessandria un gruppo di ragazzi, diretti allo stesso evento, a bordo del Genova-Torino, veniva fermato per un controllo.

Torino Porta Nuova

Nella stazione di Torino Porta Nuova, sempre nella serata di sabato, gli operatori Polfer hanno fermato due ragazzi italiani diretti al Rave Party di Montanaro. I due, un ventiquattrenne ed un ventunenne, alla vista degli agenti hanno accelerato il passo cercando di sfuggire al controllo. Il più grande dei due è stato trovato in possesso di 7 involucri di ecstasy ed è stato pertanto tratto in arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.