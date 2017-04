Allarme tasse universitarie: in piena estate la scadenza per presentare l'Isee

TORINO - A lanciare l'allarme sono i neo eletti rappresentati degli studenti: il termine ultimo per consegnare la documentazione Isee è stata anticipata al 31 Agosto. Così si legge sul sito dell'ateneo ma secondo "Studenti Indipendenti" l'annuncio sul sito non è assolutamente sufficiente. Gli studenti e le loro famiglie dovrebbero essere avvisati con largo anticipo di modo da poter provvedere per tempo a forvnire la documentazione necessaria.

Un sistema complesso

Orientarsi tra le intricate maglie del sistema tasse dell'Università di Torino non è cosa da poco (che faccia anche questo parte della formazione dello studente?), tuttavia in questo caso non sono in discussione i metodi, quanto piuttosto i tempi. Che la seconda rata annuale sia stabilita in base al reddito è infatti prassi nota da diversi anni. A cambiare saranno invece i tempi di scadenza per presentare l'Isee, su cui si basa l'inserimento nelle diverse fasce di reddito preimpostate e, di conseguenza, l'ammontare della tassa.

Il limite in piena estate

A preoccupare gli "Studenti Indipendenti" è il fatto che porre la scadenza di consegna alla fine di agosto potrebbe creare non poche difficoltà agli studenti. Procurarsi la documentazione Isee infatti richiede tempo e lo ricordiamo, chi non la presenti in tempo verrà inserito di default nella fascia di reddito più alta e costretto perciò a pagare l'importo maggiore. La preoccupazione dei rappresentanti degli studenti è quindi quella di informare il maggior numero di studenti possibili e di incoraggiare a muoversi per tempo per ottenere i certificati necessari, onde evitare di finire a pagare più del necessario.