Cadono calcinacci sul marciapiede in Borgo Vittoria, due feriti in via Breglio

TORINO - Paura e feriti in via Breglio nel primo pomeriggio di oggi per una parte di intonaco esterno del palazzo al civico 47 caduto sul marciapiede. I calcinacci, piovuti dal quarto piano, hanno colpito due persone ferme alla fermata dell’autobus. Immediato l’intervento della Croce Rossa che, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno trasportato le due ferite all’ospedale Giovanni Bosco in codice giallo.