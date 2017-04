Il Movimento 5 Stelle scrive alla sindaca: «Nove punti per superare i campi nomadi a Torino…»

TORINO - C’è una data per il superamento definitivo dei campi rom: 31 dicembre 2020. A dirlo è l’Unione Europea, che stabilisce di superare definitivamente le baraccopoli entro quel termine in un piano redatto ben sei anni fa, nel 2011. Cosa intende fare dunque il Comune di Torino per risolvere una volta per tutte questa situazione? La promessa di Chiara Appendino non lasciava spazio a dubbi: «Vogliamo superare i campi nomadi…» ma in questi mesi non è stato fatto nulla. Ecco perché oggi, è lo stesso gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle a impegnare la sindaca e la Giunta a fare qualcosa.

Tavoli di lavoro e monitoraggio dei roghi: cosa chiede il Movimento 5 Stelle a Chiara Appendino

Le richieste sono nove, tutte scritte nero su bianco in una mozione che vede come prima firmataria Valentina Sganga, consigliera del Movimento 5 Stelle. Dalla promozione di integrazione e inclusione sociale alle indagini sulle risorse economiche effettive delle famiglie, passando per lo stop dei roghi e la sistemazione delle persone in alloggi, i punti toccati sono tanti e condivisi da tutti. Anche dalla minoranza. In sintesi, la mozione chiede la costituzione di un «tavolo locale» che elabori un piano strategico per superare le baraccopoli e che riferisca l’avanzamento dei lavori ogni 90 giorni in Commissione. Questa è la doppia richiesta che verrà accontentata con maggior facilità, visto il costo pari a zero euro. Per le restanti sette, la strada è in salita come rivelato dall’assessora con deleghe a stranieri e nomadi, Sonia Schellino: «In questo momento non abbiamo fondi. Lungo Stura è stato sgomberato perché sono arrivati 5 milioni di euro di fondi extra che noi non abbiamo, viste le difficoltà con il bilancio…».

Ricca polemico: "A forza di fare tavoli, siamo diventati il Consiglio comunale dei falegnami…»

A Torino i campi nomadi sono otto, di cui quattro attrezzati e quattro non autorizzati, per un totale di 1500 persone circa equamente divise tra insediamenti abusivi (757 in Germagnano Nord, corso Vercelli, corso Tazzoli e Strada Aeroporto) e non (761 in Sangone, Aeroporto, Germagnano, Le Rose). I primi interventi avverranno da via Germagnano, dove la situazione è più critica e le forze dell’ordine faticano ad entrare per controllare la situazione. Come superare dunque i campi nomadi? E’ evidente che la costituzione di un tavolo non basterà a risolvere la questione, anzi. Polemico Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega Nord, che da anni si batte sul tema: «Ma se non ci sono soldi che valore ha questa mozione? Nessuno. A forza di fare tavoli siamo diventati il Consiglio comunale dei falegnami...»