Allarme incendi: dichiarato lo stato di massima allerta in tutto il Piemonte

TORINO - Oggi, mercoledì 19 aprile, entrerà in vigore in tutta la Regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi: a decretarlo è stato il settore della Protezione civile e Sistema antincendi Piemonte alla luce delle condizioni meteorologiche attuali e delle previsioni meteo per i prossimi giorni. Il Sistema antincendi boschivi della Regione è attualmente pienamente operativo e la cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita quando cesseranno le condizioni meteorologiche di rischio.

Cosa non fare

Dalla Protezione Civile segnalano alcuni comportamenti da evitare date le particolari condizioni: si consiglia di non usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale e combustibile o compiere ogni altra azione che possa creare pericolo di incendio.