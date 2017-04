«Messer Tulipano» continua a stupire: in arrivo dall'Olanda 30.000 coloratissimi tulipani

TORINO - Per chi non avesse ancora avuto occasione di andarci, affrettatevi, perchè la XVIII edizione di "Messer Tulipano" sta per giungere al termine. La coloratissima manifestazione che è partita il primo di aprile e che terminerà il 1 maggio ha registrato un numero incredibile di visitatori (oltre 15 mila solo nel fine settimana di Pasqua) ma non è ancora finita. In occasione del ponte del 25 aprile infatti il castello ringalluzzisce la sua offerta e oltre 30.000 coloratissimi tulipani sono in arrivo dall'Olanda.

Orari e visite

Il castello di Pralormo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. La visita del parco con la mostra "Messer Tulipano" è libera e può avere una durata variabile a seconda degli interessi e delle esigenze dei visitatori. Per la XVIII edizione di Messer Tulipano, accanto all’incredibile fioritura di oltre 90.000 tulipani e narcisi verrà sviluppato il tema «GLI ALBERI RACCONTANO».

Costi del biglietto

- INTERO ADULTI: € 8,00

- RIDOTTO GRUPPI (più di 15 persone) E CONVENZIONI: € 6,5

- RIDOTTO BAMBINI DA 4 A 12 ANNI E DISABILI: € 4

- BAMBINI FINO A 4 ANNI E ACCOMPAGNATORE GRUPPI: ingresso gratuito

Ricordiamo inoltre che i biglietti di Messer Tulipano sono acquistabili in prevendita sul sito www.ciaotickets.com. Per i visitatori singoli non è necessaria la prenotazione, è richiesta solo per i gruppi che possono contattare la segreteria (tel 011.884870, info@castellodipralormo.com) per prendere direttamente accordi.