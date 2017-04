Grave incidente in corso Siracusa: ubriaco e senza patente tampona una donna incinta

TORINO - Erano da poco passate le 19 di lunedì 17 aprile quando una Fiat Punto tamponava a gran velocità un'Alfa Romeo Gt in corso Siracusa. A bordo della vettura colpita si trovava una donna incinta che ha dovuto, in seguito all'incidente, essere sottoposta a cure mediche. Gli agenti di una pattuglia di servizio che transitava nello stesso momento in via Tirreno hanno assistito a tutta la scena e, vedendo che la Punto non accennava a fermarsi per soccorrere la donna, si solo lanciati all'inseguimento.

L'inseguimento

Alla guida delle Fiat Punto si trovava un ventiseienne di origine peruviana che, a velocità sostenuta, ha attraversato un primo incrocio con il rosso e, zigzagando tra le auto, ha superato i veicoli in coda per immettersi infine in via Monfalcone. A questo punto però gli agenti della Squadra Volante lo hanno fermato, scoprendo così che bordo a dell'auto viaggiava anche una seconda persona, un cittadino peruviano di 21 anni.

Conducente ubriaco

Il test alcolemico he rivelato immediatamente che il conducente dell'auto fosse in balia dei fumi dell'alcool: registrando un valore pari a 1,90, ben al di sopra del limite consentito. Nell’auto, gli agenti hanno inoltre trovato alcune bottiglie stappate contenenti birra e liquori. Dagli accertamenti è poi risultato che il cittadino peruviano alla guida non avesse mai conseguito la patente B. A seguito dei fatti il giovane è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e omissione di soccorso e denunciato per la guida in stato di ebbrezza. Il ventunenne passeggero, dal canto suo, risponderà di sola omissione di soccorso.